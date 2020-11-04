Joe Biden kimdir, kaç yaşında? Joe Biden'in hayatı

Cumhuriyetçi mevcut Başkan Trump ve Demokrat aday Biden favori oldukları eyaletlerde kazanıyor. En kritik eyalet Florida'daki yarışı tüm ABD soluğunu tutarak izliyor. CNN, tarihi seçimi Beyaz Saray'dan takip eden Trump'ın bir konuşma yapabileceğini duyurdu. Seçime katılım oranı ise 112 yıllık rekoru paramparça ederken, bahis piyasasındaki oranlar Başkan Donald Trump'ın lehine döndü. Resmi olmayan sonuçlara göre kritik önemdeki Florida eyaletini Donald Trump kazandı. Demokrat Başkan adayı Biden, saat 08.30'da bir açıklama yaptı.

Trump'ın dişli rakibi Joe Biden'in hayatı ise merak konusu oldu. Joe Biden kimdir, kaç yaşında, politik kariyeri nedir? İşte Joe Biden biyografisi haberimizde...

JOE BİDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kısaca Joe Biden olarak bilinen Joseph Robinette Biden Jr. 20 Kasım 1942'de doğdu.2009'dan 2017'ye kadar Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır. Demokrat Parti üyesi Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı. 2020'de Demokratların başkan adayı olarak, şu an başkanlık yapan Donald Trump'a, ABD Başkanlık Seçimlerinde rakip oldu.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

ABD SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ABD'de 50 eyaletin yalnızca ikisi dışında diğer tüm yerlerde en çok oyu alan parti tüm delegeleri kazanıyor. Eyaletlerin yarıdan çoğunda sonuçlar belli oldu.

Donald Trump, az önce ülkesi ABD'ye ve tüm dünyaya seslendiği bir açıklama yaptı. Trump kendisine oy veren milyonlara teşekkür etti. "Büyük bir kutlama yapmaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar harika ve dışarı çıkıpo kutlama yapmaya hazırız. Büyük bir başarı. Bu bir rekor, daha önce böyle bir başarı kazanılmadı. Kazanacağımızı beklemeyen eyaletleri kazandık. Florida, Ohio ve Teksas'ı kazandık. Giorgia'yı da kazandığımız kesinleşti. Bizi asla yakalayamazlar. Kuzey Carolina'yı da kesin olarak kazandı." dedi.

Erken yaşamı



Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton, Pensilvanya'da İrlanda kökenli Katolik bir ailede dünyaya geldi. Babası bay Joseph Robinette Biden Sr., annesi ise bayan Catherine Eugenia Finnegan'dı. Valerie, James Brian, ve Francis W. isimlerinde üç kardeşi vardır. 1953'te ailesiyle beraber Claymont, Delaware'ye taşındı. İlk, orta, ve lise eğitimini Claymont'da alarak 1961'de mezun oldu. 1965'te Delware Ünivesitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesinden, avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington Hukuk firmasında çalışmaya başladı.

Erken politik kariyeri



1970 yılında New Castle County Meclisine seçildi, 1972 yılında da Senato'ya seçildi ve ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu.

ABD SEÇİM SONUÇLARI 2020

ALABAMA - 9 Delege

Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 35

ALASKA - 3 delege

Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36

ARIZONA - 11 delege

Biden: Yüzde 52 / Trump: Yüzde 46

ARKANSAS - 6 delege

Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 34

CALIFORNIA - 55 delege

Biden: Yüzde 64 / Trump: Yüzde 34

COLORADO - 9 delege

Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 41

CONNECTICUT - 7 delege

Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 42

DELAWARE - 3 delege

Biden: Yüzde 59 / Trump: Yüzde 40

FLORIDA - 29

Trump: Yüzde 51 / Biden: Yüzde 47

GEORGIA - 16 delege

Trump: Yüzde 50 / Biden: Yüzde 48

GÜNEY CAROLINA - 9 delege

Trump: Yüzde 57 / Biden: Yüzde 41

GÜNEY DAKOTA - 3 delege

Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 32

IDAHO - 4 delege

Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36

ILLINOIS - 20 delege

Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 42

INDIANA - 11 delege

Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 37

KANSAS - 6 delege

Trump: Yüzde 55 / Biden: Yüzde 42

KENTUCKY - 8 delege

Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 35

KUZEY CAROLINA - 15 delege

Trump: Yüzde 50 / Biden: Yüzde 48

KUZEY DAKOTA - 3 delege

Trump: Yüzde 65 / Biden: Yüzde 31

LOUISIANA - 8 delege

Trump: Yüzde 61 / Biden: Yüzde 37

MAINE - 2 delege

Biden: Yüzde 53 / Trump: Yüzde 43

MARYLAND - 10

Biden: Yüzde 63 / Trump: Yüzde 35

MASSACHUSETTS - 11 delege

Biden: Yüzde 65 / Trump: Yüzde 32

MICHIGAN - 16 delege

Trump: Yüzde 53 / Biden: Yüzde 44

MINNESOTA - 10 delege

Biden: Yüzde 53 / Trump: Yüzde 44

MISSISSIPPI - 6 delege

Trump: Yüzde 61 / Biden: Yüzde 36

MISSOURI - 10 delege

Trump: Yüzde 56 / Biden: Yüzde 41

MONTANA - 3 delege

Trump: Yüzde 54 / Biden: Yüzde 42

NEBRASKA - 5 delege

Trump: Yüzde 54 / Biden: Yüzde 43

NEVADA - 6 delege

Biden: Yüzde 50 / Trump: Yüzde 47

NEW HAMPSHIRE - 4 delege

Biden: Yüzde 54 / Trump: Yüzde 43

NEW JERSEY - 14 delege

Biden: Yüzde 60 / Trump: Yüzde 37

NEW MEXICO - 5 delege

Biden: Yüzde 54 / Trump: Yüzde 43

NEW YORK - 29 delege

Biden: Yüzde 58 / Trump: Yüzde 40

OHIO - 18 delege

Trump: Yüzde 53 / Biden: Yüzde 45

OKLAHOMA - 7 delege

Trump: Yüzde 65 / Biden: Yüzde 32

OREGON - 7 delege

Biden: Yüzde 58 / Trump: Yüzde 39

PENNSYLVANIA - 20 delege

Trump: Yüzde 56 / Biden: Yüzde 42

RHODE ISLAND - 4 delege

Biden: Yüzde 59 / Trump: Yüzde 39

TENNESSEE - 11 delege

Trump: Yüzde 61 / Biden: Yüzde 36

TEXAS - 38 delege

Trump: Yüzde 52 / Biden: Yüzde 46

UTAH - 6

Trump: Yüzde 57 / Biden: Yüzde 38

VERMONT - 3 delege

Biden: Yüzde 65 / Trump: Yüzde 31

VIRGINIA - 13 delege

Biden: Yüzde 49.3 / Trump: Yüzde 49

WASHINGTON - 12 delege

Biden: Yüzde 60 / Trump: Yüzde 36

WEST WIRGINIA - 5 delege

Trump: Yüzde 68 / Biden: Yüzde 29

WISCONSIN - 10 delege

Trump: Yüzde 51 / Biden: Yüzde 47

WYOMING - 3 delege

Trump: Yüzde 73 / Biden: Yüzde 22

Senatörlük



3 Ocak 1973 tarihinde 31 yaşında iken Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı. Bu görevde 20 Ocak 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkan yardımcısı olana kadar kalmıştır. Joe Biden, Senatörlük yaptığı dönemin önemli bir bölümünde, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeliğini ve başkanlığını yapmıştır.

2008 Başkanlık seçimleri



2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koyduysa da 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.

Başkan yardımcılığı (2009–2017)



23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde başkanlığa seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'den görevi devraldı. 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti.

2020 Başkanlık seçimleri



Biden, 25 Nisan 2019'da başkanlık kampanyasını başlattı. 18 Ağustos 2020'de Biden, 2020 Demokratik Ulusal Kongresinde Demokrat Parti başkan adayı olarak resmen aday gösterildi. Başkan yardımcılığı görevi için ise Kamala Harris'i seçti.

Politik görüşü



Liberal görüşleriyle dikkat çekmektedir. Kilisenin kamu hayatında yeri olmadığını savunan politikacı eşcinsel evliliklerinin yasallaştırılmasını da destekliyor. Biden, kürtaj meselesinde de 'vücutlarıyla ne yapacaklarına' ilişkin olarak seçimin kadınlara ait olması gerektiğini savunuyor. Çevre konusunda da aktif projeler yürüten ABD Başkan Yardımcısı, gaz salınımların küresel çapta azaltılması için hukuksal zeminde çabalar sarf ediyor. Biden, bağlayıcı yeni bir uluslararası antlaşma imzalanması gerektiğine inanıyor.



2003 Irak Savaşı'nı desteklemesiyle bilinen Biden, daha sonra bu konuda hatalı bulduğunu söyledi ve tavrını değiştirdi. Ayrıca Biden kendini 'Yahudi olmayan bir Siyonist' olarak tanımlamakta ve Yahudi lobisine yakınlığı ile de biliniyor. Biden, Filistin probleminde iki devletli çözüm modelini savunmaktadır. Gazze'ye insani yardımın sağlanmasını ve İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşim faaliyetlerini durdurmasının gerektiğini söylemektedir. Başkan Yardımcılığı görevindeyken gerçekleştirdiği, İstanbul ziyaretinde PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmiştir.

Kişisel yaşamı



Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B. (d. 1981) bir çocuğu olmuştur. Oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etmiştir.