Joe Biden ne zaman göreve başlayacak? ABD Başkanı Joe Biden hangi eyaletleri kazandı?

ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı mevcut başkan Donald Trump ile kıyasıya rekabet etti. Sonuçların açıklanmasının ardından ise ABD'de Trump destekçileri Kongre binasını basmıştı. Olayların ardından Kongre yeniden toplandı ve Biden'ın seçim zaferi duyuruldu. ABD başkanı Joe Biden ne zaman göreve başlıyor?

ABD BAŞKANI JOE BİDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege) Pennsylvania (20 delege) Toplam: 284 delege.

JOE BİDEN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLIYOR?

Eski avukat ve ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Trump'ın yerine Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak. Biden yemin ettikten sonra Washington DC’deki Capitol binasının önünde düzenlenecek tören sonrası 20 Ocak'ta göreve başlayacak.