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30.03.2020 - 21:54 |

Johanna Spyri'nin 1880'lerdeki romanı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Johanna Spyri'nin 1880'lerdeki romanı hangisidir

Johanna Spyri'nin 1880'lerdeki romanı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Johanna Spyri'nin 1880'lerdeki romanı hangisidir?

Heidi



 

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