John Wick 2 konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları kimlerdir? İşte filmin özeti ve oyuncu kadrosu

Aksiyonseverler ekran başına... Bu akşam televizyonda John Wick 2 yayınlanacak. Keanu Reeves'in başrolünde olduğu film hakkındaki bilgiler şimdiden merak ediliyor. Peki, John Wick 2 konusu nedir? Oyuncuları kimler?

JOHN WICK 2 KONUSU

Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.

OYUNCULARI

Keanu Reeves – John Wick

Riccardo Scamarcio – Santino D’Antonio

Common – Cassian

Laurence Fishburne – The Bowery King

Ruby Rose – Ares

John Leguizamo – Aurelio

Ian McShane – Winston

Bridget Moynahan – Helen Wick

Lance Reddick – CharoN