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18.02.2020 - 18:50 |

John Wick 2 konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları kimlerdir? İşte filmin özeti ve oyuncu kadrosu

2017 yılında vizyona giren aksiyon filmi John Wick 2 bu akşam televizyonda seyirci ile buluşacak. Filmde John Wick bu sefer İtalya'nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecek. Aksiyon sahnelerinin bol olduğu filmin konusu ve oyuncuları özellikle ilk kez filmi seyredecekler için merak konusu oldu. İşte merakla beklenen filmle ilgili detaylar...

John Wick 2 konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları kimlerdir? İşte filmin özeti ve oyuncu kadrosu

Aksiyonseverler ekran başına... Bu akşam televizyonda John Wick 2 yayınlanacak. Keanu Reeves'in başrolünde olduğu film hakkındaki bilgiler şimdiden merak ediliyor. Peki, John Wick 2 konusu nedir? Oyuncuları kimler?

JOHN WICK 2 KONUSU

Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.

OYUNCULARI

Keanu Reeves – John Wick
Riccardo Scamarcio – Santino D’Antonio
Common – Cassian
Laurence Fishburne – The Bowery King
Ruby Rose – Ares
John Leguizamo – Aurelio
Ian McShane – Winston
Bridget Moynahan – Helen Wick
Lance Reddick – CharoN

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