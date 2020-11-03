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03.11.2020 - 15:36 | | DHA

K9 köpekleri enkaz alanında

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartman'ında arama kurtarma çalışmaları K9 köpekleriyle sürdürülüyor.

K9 köpekleri enkaz alanında

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartman'ında 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra kurtarılmasının ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Enkazda çalışma yapan ekipler, bir cana daha ulaşmak için tam sessizlik istedi. Dinleme cihazlarından yapılan araştırma sonucu devreye K9 arama ve kurtarma köpekleri girdi. Hassas burunlu K9 köpekleri enkaz alanında iz sürerek ekiplere yoğunlaşmaları gereken alanı gösterecek ve çalışmalar o bölgede yoğunlaşacak. Öte yandan JAK ekipleri toplanarak görev dağılımı yaptı. Köpeklerin işaretlediği alanlarda çalışmalar yeniden başlayacak.

Rıza Bey Apartman'ında şu ana kadar 32 kişinin cesedine ulaşıldı. 19 kişi canlı halde enkazdan kurtarılırken, 5 kişinin de aranmasına devam ediliyor.

AK Parti'den 18. yıl videosuKuruluşunun ikinci yılında Genel Başkan Erdoğan'ın aday olamadığı seçimlerde iktidarı yakalayan AK Parti, iktidardaki 18'inci yılını doldurdu. Öte yandan AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
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