Kabataşlılardan Levent Hoca’ya vefa

Mezunlar, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan Kabataşlılar, Kabataş Marşı’nı coşku içinde söyleyerek birlik beraberlikle okullarını ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Kabataşlılar geçen şubat ayında hayatını kaybeden öğretmen Levent Yavuz’a da büyük bir vefa örneği sergiledi. Henüz 40 yaşındayken yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybeden lisenin matematik öğretmeni Levent Yavuz’un 3 çocuğunun üniversiteye kadar tüm eğitim masraflarını karşılamaya karar verdi.

BJK Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Cansızoğlu, “Kabataş camiası, vefa ve vatan sevgisinin vücut bulmuş halidir. Lisemize emekleri olan öğretmenimizin geride kalan 3 evladını yaşamları boyu destekleyeceğiz. Camiamız Atatürk Türkiye’sinin sarsılmaz savunucusu olurken geleceğimiz olan çocukların aydınlık günleri için çabalamaya devam edecektir” dedi.

Hababam Bandosu için çalacak

Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı’nın sembolü Hababam Bandosu, Kabataş Erkek Lisesi tarafından hayata geçirildi. Rıfat Ilgaz’ın Kabataşlı oğlu Aydın Ilgaz’ın önderliğinde bir araya gelenler arasında Beyaz Kelebekler grubundan Bülent Ortaç, Ömer Akman ile dernek başkanı Anıl Cansızoğlu bulunuyor. Çeşitli mesleklerden Kabataşlılardan oluşan orkestra ile sahneye çıkacak grup, Kabataş Erkek Lisesi’nde okuyan öğrencilere burs sağlamak için konserler verecek.