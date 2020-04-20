Kabiliyet Eş Anlamlısı Nedir? Kabiliyet Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Herhangi bir durumu yapabilme becerisi gösterme etkisine kabiliyet denmektedir. Bu durum pek çok farklı amaç doğrultusunda öne çıkabilmektedir. Kabiliyet kelimesinin aynı zamanda alternatif olarak bu anlamı üzerinden TDK’ya göre, ‘yetenek’ sözcüğü ile değerlendirebilirsiniz.



Kabiliyet Eş Anlamlısı Nedir?



Her insanın hayat içerisinde farklı konulara kabiliyeti bulunmaktadır. Bazı insanlar spora bazı insanlar ise matematiğe veya yemek yapmaya kabiliyeti vardır. Aynı zamanda yazarlık veya oyunculuk gibi daha pek çok konudan bahsetmek mümkündür. Böyle durumlar için ise kabiliyet kelimesi kullanılırken, aynı zamanda alternatif yetenek sözcüğü de aynı anlam üzerinden değerlendirilmektedir.



Kabiliyet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler



Kabiliyet kelimesinin eş anlamlısı olarak gündelik yaşamda yetenek sözcüğünü de kullanmak mümkün. Hatta özellikle halk arasında yetenek kelimesinin daha fazla değerlendirildiği dile getirilebilir.



‘’Bu çocuk çok yetenekli.’’



‘’Her insan aynı kabiliyete sahip değildir.’’



Bu iki cümle üzerinde de görüldüğü gibi hem yetenek hem de kabiliyet sözcükleri aynı anlam üzerinden okunuşları farklı olsa dahi değerlendirilir.