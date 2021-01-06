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06.01.2021 - 08:25 |

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 İlk kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak?

Kabine toplantısı zamanı gündemde araştırılıyor. Kabine toplantısında çıkan karar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2021 yılının ilk kabine toplantısı henüz gerçekleştirilmedi. Peki kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte son dakika gelişmeleri...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2021 İlk kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak?

Kabine toplantısı zamanı gündemde araştırılıyor. Kabine toplantısında çıkan karar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2021 yılının ilk kabine toplantısı henüz gerçekleştirilmedi. Peki kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte son dakika gelişmeleri...

Kabine toplantısı ile ilgili ayrıntılar merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri ile çeşitli kararlar geçtiğimiz kabine toplantıları sonrasında açıklanmıştı. 2021 senesinde gerçekleştirilecek kabine toplantısından çıkacak kararlar ve son dakika gelişmeleri ise merak konusu. Peki 2021 ilk kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

2021 yılının ilk kabine toplantısının gerçekleştirileceği tarih ve saat ile ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor. Kabine toplantısının gerçekleştirileceği tarih belli olduğu zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

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