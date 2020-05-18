Kabine toplantısı ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Bugün yeni bir kabine toplantısı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 8. kabinede yine çok önemli kararlar halkla paylaşılacak. Vatandaşlar toplantıyı ve sonuçlarını merakla beklerken 'Kabine toplantısı ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?' sorusuna cevap aranıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN KONUŞACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 15.30 sularında başlaması, toplantı biter bitmez ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor.

BAYRAMDA 4 GÜNLÜK YASAK

Toplantıda önümüzdeki hafta bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması da gündeme gelecek.

Sosyal mesafenin korunmayacağı endişesi ve Bilim Kurulu’nun uyarısıyla büyükşehirlerde Ramazan Bayramı’nda dört günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.

Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Toplantıda özellikle bayram sonrası hareketlenmeye başlaması beklenen turizm sezonu ve tatil bölgelerinde alınacak tedbirler de ele alınacak.

SEYAHAT YASAĞININ KALKACAĞI TARİH

Seyahat yasağının 28 Mayıs itibariyle tamamen kaldırılabileceği ya da sadece birkaç ilde uygulanabileceği ifade ediliyor.

İlk etapta özel araçla seyahatten ziyade uçak, tren, otobüslerde kontrollü olarak seyahat edilmesi yönünde adım atılabileceği de değerlendiriliyor.

Kabinede tüm bu konular değerlendirilerek seyahat yasakları konusunda bir karar verilecek.