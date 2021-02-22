Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı, saat kaçta? Yeni kabine toplantısı kararları neler olacak?

Kabine toplantısı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Koronavirüs salgını gündemde olmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle çeşitli alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı, kafelerin çalışma durumu ile ilgili kısıtlamalar, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Yasaklarla ile ilgili kararlar için kabine toplantısı bekleniyor. Peki kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Kabine toplantısı saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı heyecanla bekleniyor. Haftanın ilk gününde kabine toplantısının yapılacağı gün ile ilgili detaylar merak konusu. Kabine toplantısından çıkacak kararlar gündemde yer alıyor. Merakla beklenen kabine toplantısının tarihi henüz belli olmadı. Kabine topalntısı günü ve saati belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BEKLENİYOR?

Kısıtlamaların kalkacağı ve normalleşmeye geçilecek tarih merak konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Koca,“1 Mart itibarıyla kademeli normalleşeceğiz” ifadelerini kullandı. Yasaklarla ilgili gözler kabine toplantısı kararlarına çevrildi. Kabine toplantısı kararları belli olduğu zaman ayrıntılar haberde yer alacak.