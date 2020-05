Her kabine toplantısı öncesi milyonlarca vatandaş büyük bir heyecan yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her söylediğini yurttaşlar can kulağı ile dinlerken toplantı zamanları sürekli olarak araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 28 Mayıs Perşembe günü toplanacak. Toplantıda normalleşme süreci ile ilgili yeni kararların alınması bekleniyor.

HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.

Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.