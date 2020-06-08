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08.06.2020 - 14:28 |

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Her kabine toplantısı corona virüs günlerinde heyecanla bekleniyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları can kulağı ile dinleniyor. Geçen hafta yapılmaya toplantının bu hafta yapılması beklenirken 'Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?' sorusu sık sık soruluyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Türkiye 1 Haziran'dan itibaren kontollü normalleşme sürecine girerken yeni kabine toplantısının tarihi de büyük bir heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi kararları alacağı büyük merak konusu durumunda... Bu nedenle de 'Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?' sorusu epey yoğun şekilde aratılıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmış değil. Toplantının bugün yapılması bekleniyor. Başlangıç saati ise 15.30 gibi öngörülüyor.

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