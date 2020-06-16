Uzun bir aranın ardından geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yüz yüze gerçekleşmiş yepyeni kararlar alınmıştı. Şimdi bir sonraki toplantı heyecanla bekleniyor. Hangi kararların alınacağı ise en çok merak edilen konular arasında... Yurttaşlar 'Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?' sorusunu sıklaştırdı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı salı günü yapılmıştı. Bu hafta gözler bugüne çevrilmiş durumda... Fakat henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.