MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
ABONE OL
18.06.2020 - 09:47 |

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Dünkü Bilim Kurulu'nun ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı. Artan vaka sayıları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak ediliyor. Bu nedenle de 'Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?' soruları sıklaştı.

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Corona virüs vaka sayıları dünyada ve Türkiye'de artış gösterirken dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamlarda bulundu. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına kilitlenmiş durumda... Şimdi 'Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?' sorusuna cevap arıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı salı günü yapılmıştı. Fakat salı, çarşamba günleri gerçekleşmedi. Gözler bugüne çevrildi. Yalnız herhangi bir resmi açıklama henüz yok.

    Enkaz altından çıkıp yardıma koştuBingöl'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Zeynep Bakar, enkazın altından çıkarak komşularına yardım etti. Bakar yaralı olduğunu saatler sonra fark etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koli bandıyla sardığı başına poşet geçirip, boğazını bıçakla keserek, intihar etti

    Koli bandıyla sardığı başına poşet geçirip, boğazını bıçakla keserek, intihar etti

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyede

    Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyede

    Sıradaki Haber