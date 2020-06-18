Corona virüs vaka sayıları dünyada ve Türkiye'de artış gösterirken dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamlarda bulundu. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına kilitlenmiş durumda... Şimdi 'Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?' sorusuna cevap arıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı salı günü yapılmıştı. Fakat salı, çarşamba günleri gerçekleşmedi. Gözler bugüne çevrildi. Yalnız herhangi bir resmi açıklama henüz yok.