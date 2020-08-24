Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlğinde bugün kabine toplantısı gerçekleşecek. Koronavirüs vaka sayılarının ağutos ayı itibarıyla artışa geçmesi nedeniyle gündem koronavirüs olacak. Toplantıda hangi kararların alınacağı epey bir merak edilirken toplantının saati sık sık araştırılıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni bugün toplayacak. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Toplantı biter bitmez Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Toplantıda yeniden 1500 sınırına dayanan günlük koronavirüs vakaları değerlendirilecek. Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alınacak.

DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASI GÜNDEMDE

Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydediliyor.

Toplantıda ayrıca Türkiye’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşfi ve yansımaları, Doğu Akdeniz’deki son durum ve Almanya’nın arabuluculuk girişimi, Libya ve Suriye’deki gelişmeler de görüşülecek.

Giresun’da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak.