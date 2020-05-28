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28.05.2020 - 11:59 |

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs'ta saat kaçta açıklama yapacak?

Corona virüs gündemde yer alan konuların başında geliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bir kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıdan çıkacak kararlar büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs'ta saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine toplantısı büyük bir heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün kabine toplantısı yapılacak. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı başkanlığında son kez video konferansla gerçekleştirilecek. Toplantının saati merak ediliyor. Peki kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Toplantının saati ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

KABİNE TOPLANTISINDA KONULAR NELER OLACAK?

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor.

Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor.

Avcılar'da gece yarısı meydana gelen yangın paniğe neden oldu!İstanbul Avcılar’daki Firuzköy Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bahçe katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallede korku ve paniğe neden olan yangında, binada oturanlar hemen dışarıya çıkarak canlarını kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 kişi dumandan etkilendi.
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