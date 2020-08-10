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10.08.2020 - 13:14 |

Kabine toplantısı ne zaman, kaçta? Kabine Toplantısı açıklamaları yapıldı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda son dönemde artan koronavirüs vakaları ardından alınabilecek yeni önlemler konuşulacak. Milyonlarca vatandaş, Kabine Toplantısında hangi kararlar alınacak merak ediyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı açıklamaları yapıldı mı?

Kabine toplantısı ne zaman, kaçta? Kabine Toplantısı açıklamaları yapıldı mı?

Bugün koronavirüsün ana gündem olacağı toplantıda döviz kurlarındaki oynama değerlendirilecek. İstanbul Sözleşmesi tartışmaları devam ederken Adalet Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın sözleşmeye dair “teknik bilgi” aktaracakları kaydedildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına başkanlık edecek. Toplantının 15:00'de başlayacağı bekleniyor.

Kabine toplantısında 1 Haziran’daki normalleşmenin ardından iki aylık süreçte gelinen durum, hastalığın seyri, son dönemde tekrar artan vakalar değerlendirilecek ve alınacak yeni tedbirler toplantının gündeminde olacak. Önümüzdeki süreçte denetimlerin artırılması, bazı il ve bölgelerde yeni önlemlerin alınması planlanırken hâlâ kapalı bulunan çocuk oyun alanları, halı sahalar gibi farklı tesisler ile ilgili de değerlendirmeler yapılacak. Okulların bu ay sonu “yüz yüze” eğitim vermek üzere açılması beklenirken, salgının seyrinin bu kararı etkileyebileceği ve Erdoğan’ın da son veriler ışığında konunun yeniden değerlendirmesini isteyebileceği ifade ediliyor.

Toplantıda geçtiğimiz hafta dövizde yaşanan artış ve TL’nin değer kaybetmesi üzerine Merkez Bankası’nın aldığı önlemler ile atılacak yeni adımlar değerlendirilecek. Ekonomide koronavirüs etkilerinin giderilmesi için daha önce alınan önlemler ile bu önlemlerin etkilerinin de gözden geçirileceği toplantıda önümüzdeki günlerde atılabilecek olası adımlar görüşülecek.

Ekonomi ayrı başlık

AK Parti içinde İstanbul Sözleşmesi tartışmaları devam ederken, Adalet ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanları sözleşmeye dair “teknik bilgi” aktaracak ve kabineyi bilgilendirecek. Kabineden sözleşmeyle ilgili bir karar çıkması beklenmezken, bakanların değerlendirmelerinin alınabileceği ifade edildi. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili detaylı analizlerin ise bu hafta toplanması planlanan AK Parti MYK’da yapılması bekleniyor.

Oktay ve Çavuşoğlu’nun Lübnan ziyareti gözlemlerini aktaracağı toplantıda Lübnan’a verilebilecek olası destekler hakkında bilgi verilecek. Yunanistan’ın Mısır ile Doğu Akdeniz’de yaptığı ve Türkiye’nin tepkisini çeken yeni anlaşma, Libya’daki gelişmeler ve bölgedeki son durum toplantıda ele alınacak.

Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından görüşüyorORDU'nun Akkuş ilçesine Ankara'dan anne ve babasıyla tatil için gelen Ali Asaf Kaymak (2), koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesi Nuray Kaymak (47) ile görüşemedi. Minik Ali Asaf, evdeki bir odada izole olan babaannesinin penceresinin önüne geçerek, onunla oyunlar oynamaya çalışıyor.
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