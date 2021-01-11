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11.01.2021 - 09:14 |

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta 2021? Yılın ilk kabine toplantısı ne zaman, kararlar ne olacak?

Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. 2021 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda kıstılamalar ve aşı çalışmaları ile ilgili detayların görüşülmesi bekleniyor. Kabine toplantısı saati ise merak ediliyor. Peki 2021 yılının ilk Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta 2021? Yılın ilk kabine toplantısı ne zaman, kararlar ne olacak?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntılar büyük bir merakla araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler uygulanıyor. Kabine toplantısında görüşülmesi beklenen konular arasında kısıtlamalar da yer alıyor. Yasakların kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Peki kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte yılın ilk kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2021 yılının ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri ve aşı ile ilgili durumun görüşülmesi bekleniyor. Kabine toplantısında çıkacak kararlar vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yasakların kalkıp kalmayacağı vatandaşların gündeminde bulunuyor. Kabine toplantısı kararları açıklandıktan sonra ayrıntılar haberde yer alacak.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiYeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
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