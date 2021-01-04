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04.01.2021 - 10:33 |

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine toplanacak mı?

Her Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı büyük bir öneme sahip... Bu nedenle vatandaşlar buradan çıkacak kararları kaçırmadan dinlemek istiyor. Bu nedenle de özellikle pazartesi günleri Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? soruları peş peşe geliyor. İşte detaylar...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine toplanacak mı?

 

Koronavirüs döneminde Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantıları yoğun bir ilgi görüyor. Vatandaşlar Kabine toplantısı sonrası hangi kararların çıkacağını büyük bir merakla araştırıyor. Geçen hafta Kabine toplantısı gerçekleşmemişti bu hafta toplantının ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Yakın zamanda toplantının ne zaman yapılacağı şekillenir. 

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