Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine toplanacak mı?

Koronavirüs döneminde Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantıları yoğun bir ilgi görüyor. Vatandaşlar Kabine toplantısı sonrası hangi kararların çıkacağını büyük bir merakla araştırıyor. Geçen hafta Kabine toplantısı gerçekleşmemişti bu hafta toplantının ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Yakın zamanda toplantının ne zaman yapılacağı şekillenir.