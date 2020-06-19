sının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artan vaka sayıları sonrası açıklayacağı kararlar merakla bekleniyor. Bu nedenle de 'Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?' soruları sıklaştı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı salı günü yapılmıştı. Fakat toplantı bugüne kadar gerçekleşmedi. Gözler bugüne çevrildi. Yalnız herhangi bir resmi açıklama henüz yok.