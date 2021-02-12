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12.02.2021 - 09:18 |

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı günü vatandaşlar tarafından bekleniyor. Geçtiğimiz kabine toplantılarında koronavirüs salgını ile ilgili kararlar alınmıştı. Koronavirüs salgını kısıtlamaları devam ederken kısıtlamaların klakacağı tarih merak konusu. Kararlar için gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine toplantısı için bekleyiş devam ediyor. Kabine toplantıları sonrasında alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Yeni kabine toplantısının yapılacağı tarih ise gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman 2021?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı merakla bekleniyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili bir açıklama geldiği zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Kabine toplantısı kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor. Kabine toplantısı gerçekleştirildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması yapması bekleniyor.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladıGelen son dakika haberine göre; İstanbul’da pazar günü yağması öngörülen karın kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşacağı tahminleri yapıldı. Kar kalınlığını tahmin etmenin yanıltıcı olacağını belirten uzmanlar, İstanbul’da yoğun kar yağışı bekliyor. Bu arada İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.
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