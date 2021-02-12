Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine toplantısı için bekleyiş devam ediyor. Kabine toplantıları sonrasında alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Yeni kabine toplantısının yapılacağı tarih ise gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman 2021?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı merakla bekleniyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili bir açıklama geldiği zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Kabine toplantısı kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor. Kabine toplantısı gerçekleştirildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması yapması bekleniyor.