Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları neler olacak?

Kabine Toplantısı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bugün yapılacak Kabine Toplantısında koronavirüs tedbirlerleri ile ilgili yeni kararla gelip gelmeyecei merak konusu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, ve bazı diğer tedbirler bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısının bugün saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDAN ÇIKMASI BEKLENEN KARARLAR NELER?

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararlar şöyle:

İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.

Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.

Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.