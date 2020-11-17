Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta oluyor? 17 Kasım Kabine Toplantısı ne zaman bitecek?

Son dakika haberleri arasında Kabine Toplantının bugün yapılacağı yer aldı. Milyonlarca vatandaş ise toplantı hakkında arayışa geçti. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, açıklamaların neler olacağı büyük merak konusu oldu. Koronavirüs önlemlerine karşı yenilerinin eklenip eklenmeyeceği yapılan toplan toplantı sonrasında netleşecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 15:00'da başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı sona erdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacapı bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI AYRINTILARI

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği karara bağlanmıştı.