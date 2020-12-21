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21.12.2020 - 10:25 |

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni yasaklar gelecek mi?

Koronavirüs kabusu devam ederken bir de şu günlerde mutasyon paniği yaşanıyor. İngiltere ile birçok ülke uçuşları durdurdu. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak edilirken Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? soruları peş peşe geliyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni yasaklar gelecek mi?

 

Her hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı heyecanla bekleniyor. Geçen hafta toplantısının yapılmaması nedeniyle gözler yeni haftada... Koronavirüs devam ederken yeni yasakların gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için henüz resmi bir açıklama yok. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği Kabine toplantısı sonrası belli olacak.

 

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