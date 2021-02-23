Kabine toplantısı ne zaman, son dakika saat kaçta yapılacak? Yeni kabine toplantısı kararları neler olacak?

Kabine toplantısı haftanın ilk günü olan pazartesi yapılmadı. Yeni haftada kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Kafelere getirilen kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni yapılacak olan kabine toplantısından karar çıkıp çıkmayacağı bireylerin gündeminde yer alıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? Kabine toplantısı saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Dün yeni bir haftanın başlamasıyla beraber kabine toplantısı araştırılan konular arasına girdi. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı, kafeler, restoranlar ve lokantalara getirilen kısıtlamalar ile sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak son kararlar merak konusu. Gözler ise yeni yapılacak kabine toplantıısna çevrildi. Henüz kabine toplantısının tarihi belli olmadı. Kabine toplantısı günü açıklandığı zaman ayrıntıları habere eklenecek.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK?

Kabine toplantısı kararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta henüz kabine toplantısı gerçekleştirilmediği için yeni kararlar açıklanmadı. Son dakika gelişmeleri belli olunca haberde yer alacak.