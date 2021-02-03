Her Kabine toplantısı büyük önem arz ediyor. Açıklanan kararlar pandemi döneminde can kulağıyla dinleniyor. Bir önceki Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili gevşeme olmayınca gözler yeni Kabine toplantısına çevrildi. Yurttaşlar şimdi "Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?" diye soruyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki Kabine toplantısı için henüz tarih net değil. Toplantının önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.