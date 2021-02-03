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03.02.2021 - 10:11 |

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Bir önceki Kabine Toplantısı 1 Şubat Pazartesi günü yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların en önemlisi yüz yüze eğitim ile ilgiliydi. Şimdi vatandaşlar bir sonraki Kabine toplantısının tarihini araştırıyor ve kısıtlamaların ne zaman kalkacağını sorguluyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Her Kabine toplantısı büyük önem arz ediyor. Açıklanan kararlar pandemi döneminde can kulağıyla dinleniyor. Bir önceki Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili gevşeme olmayınca gözler yeni Kabine toplantısına çevrildi. Yurttaşlar şimdi "Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?" diye soruyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki Kabine toplantısı için henüz tarih net değil. Toplantının önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.

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