Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta 2020? Yeni koronavirüs tedbirleri olacak mı?

Bugün yapılacak olan kabine toplantısına gözler çevrildi. Kabine toplantısının gündeminde koronavirüs ile mücadele ve yeni tedbirlerle ilgili detaylar yer alacak. Kabine toplantısına kısa bir süre kala ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki 20 Eylül kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni koronavirüs tedbirleri olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ OLACAK MI?

Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek.

Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.

Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek.

AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün okullarda dar kapsamlı başlatılacak eğitim süreci ve alınan tedbirlerle ilgili bilgileri kabineye anlatacak.

Öte yandan tedavisi evlerde yapılacak koronavirüs hastalarına kırmızı, temaslılarına ise mavi renkli tek kullanımlık bileklik takılması uygulamasının yaygınlaşması gündemde. Bu bilekliklerin çıkarılmasının cezai yaptırımı olacak.