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09.06.2020 - 07:43 |

Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında... Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında uzun bir sürenin ardından yüz yüze Cumnurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşecek. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Geçen hafta gerçekleşmeye Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan toplantı yüz yüze yapılacak. Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda olacak. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Yüz yüze gerçekleşecek toplantısının 15.30'da başlaması bekleniyor. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINA 'ESNETME'

65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor. Vatandaşların en çok talepte bulunduğu düğün izinleri konusunun da toplantıda ele alınacak başlıklardan biri olduğu belirtiliyor.

LİBYA

Toplantıda Erdoğan, geçen hafta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile görüşmesine dair bilgi verecek. Bunun dışında Doğu Akdeniz’deki durum, Suriye ve İdlib’teki gelişmeler de değerlendirilecek.

Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
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