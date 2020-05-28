Kabine toplantısı sonuçları nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi? İşte son kabine toplantısı açıklaması...

Kabine toplantısı büyük bir heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün kabine toplantısı yapıldı. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı başkanlığında video konferansla gerçekleştirildi. Peki kabine toplantısı kararları neler oldu?

ALINAN YENİ KARARLAR NELERDİR?

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Hazirandan itibaren tamamen kaldırılmıştır.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte yarar görüyoruz.65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Maske mesafe ve temizlik çok önemli.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ve nargile satışı bu kapsamın dışında.

Plajlar ve milli parklar 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır

Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak zor zamanlarda yanlarında olduğumuzu gösterdik.

Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaklaşık 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız ile 25 milyondan fazla 20 yaş altı gencimiz her türlü ihtiyaçları Vefa Destek grupları tarafından karşılandı. Bugüne kadar Vefa sosyal destek grupları toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdi.

Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.

Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi güçlü tuttuğumuz sürece Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır.

Kendimize, halkımıza, devletimize güveniyoruz.

Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak, 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını göstermiştir.

Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir yere geleceğinin işaretlerini şimdiden almaya başladık.

Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe geleceğimize güvenle bakmamız da en önemli güçtür.

Aydınlık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz.

Yarın İstanbul'un fethinin yıldönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Fetih Şöleni kapsamında (Yarın) Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek.

Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz.

27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık

Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir.

Türkiye'nin cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığı önemli dönüm noktaları vardır.

En son 15 Temmuz'da darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Bu tür darbelerin ve girişimlerin ülkemize çok ağır maliyeti olmuştur. Milli iradeye yönelik saldırının Türkiye'nin büyük hamleler başlattığı dönemin arkasından gelmiştir.

Ülkemizde yaşadığımız sınamaların bir kısmı bazıları da küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin yansımasıdır.

Milletimizin verdiği destekle bu süreci hem sağlık hizmetlerimizle hem de diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz.

126 farklı devletten 75 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik.

Ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık.

Moritanya'dan Bolivya'ya kadar nerede olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık.