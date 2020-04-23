MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kaç saat oruç tutacağız 2020? İlk sahur saati ve ilk iftar saati kaç? Diyanet duyurdu
ABONE OL
23.04.2020 - 14:01 |

Kaç saat oruç tutacağız 2020? İlk sahur saati ve ilk iftar saati kaç? Diyanet duyurdu

Ramazan ayı bu gece ilk sahurla birlikte başlayacak. 24 Nisan 2020 Cuma günü 2020 Ramazan ayının ilk gün orucu tutulacak. İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayında Müslümanlar için oruç tutmak farzdır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da oruç tutmak için hazırlanan vatandaşlar, kaç saat oruç tutacak 2020 aramasına cevap arıyor. İşte bu yılın ilk sahur saati ve ilk iftar saati...

Kaç saat oruç tutacağız 2020? İlk sahur saati ve ilk iftar saati kaç? Diyanet duyurdu

24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. 1 Aylık bir süreç olan Ramazan ayına ait imsakiye 2020 de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiyede ilk sahur saati e ilk iftar saati merak konusu oldu. Peki bu yıl kaç saat oruç tutuacağız 2020? İşte Ramazan 2020 imsakiyesi ve ilk sahur - iftar saati...

KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ 2020?

Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da 15 buçuk saat oruç tutulacak.

Ramazan ayının son günü ise İstanbul'da toplam 16 saat 48 dakika oruç tutulacak.

İLK SAHUR SAATİ 2020 İSTANBUL

İlk sahur saati 2020 İstanbul :04:29

İLK İFTAR SAATİ 2020 İSTANBUL

İlk iftar saati 2020 İstanbul :20:00

İLK SAHUR SAATİ 2020 ANKARA

İlk sahur saati 2020 Ankara: 04:18

İLK İFTAR SAATİ 2020 ANKARA

İlk iftar saati 2020 Ankara 19:43

İLK SAHUR SAATİ 2020 İZMİR

İlk sahur saati 2020 İzmir: 04:46

İLK İFTAR SAATİ 2020 İZMİR

İlk iftar saati 2020 İzmir: 20:03

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

Yasağın başlamasıyla İstanbul sessizliğe büründüİstanbul'da, yeni tip corona virüsle (kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlarda belge kontrolü yapılarak geçişe izin veriliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Market ve bakkallar bugün kaça kadar açık olacak/kaçta kapanacak? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros açılış ve kapanış saatleri

Market ve bakkallar bugün kaça kadar açık olacak/kaçta kapanacak? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros açılış ve kapanış saatleri

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

En farklı 23 Nisan kutlama mesajları ve sözleri... En güzel 23 Nisan resimli mesajları

En farklı 23 Nisan kutlama mesajları ve sözleri... En güzel 23 Nisan resimli mesajları

Sıradaki Haber