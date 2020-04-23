Kaç saat oruç tutacağız 2020? İlk sahur saati ve ilk iftar saati kaç? Diyanet duyurdu
Ramazan ayı bu gece ilk sahurla birlikte başlayacak. 24 Nisan 2020 Cuma günü 2020 Ramazan ayının ilk gün orucu tutulacak. İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayında Müslümanlar için oruç tutmak farzdır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da oruç tutmak için hazırlanan vatandaşlar, kaç saat oruç tutacak 2020 aramasına cevap arıyor. İşte bu yılın ilk sahur saati ve ilk iftar saati...
24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. 1 Aylık bir süreç olan Ramazan ayına ait imsakiye 2020 de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiyede ilk sahur saati e ilk iftar saati merak konusu oldu. Peki bu yıl kaç saat oruç tutuacağız 2020? İşte Ramazan 2020 imsakiyesi ve ilk sahur - iftar saati...
KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ 2020?
Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da 15 buçuk saat oruç tutulacak.
Ramazan ayının son günü ise İstanbul'da toplam 16 saat 48 dakika oruç tutulacak.
İLK SAHUR SAATİ 2020 İSTANBUL
İlk sahur saati 2020 İstanbul :04:29
İLK İFTAR SAATİ 2020 İSTANBUL
İlk iftar saati 2020 İstanbul :20:00
İLK SAHUR SAATİ 2020 ANKARA
İlk sahur saati 2020 Ankara: 04:18
İLK İFTAR SAATİ 2020 ANKARA
İlk iftar saati 2020 Ankara 19:43
İLK SAHUR SAATİ 2020 İZMİR
İlk sahur saati 2020 İzmir: 04:46
İLK İFTAR SAATİ 2020 İZMİR
İlk iftar saati 2020 İzmir: 20:03