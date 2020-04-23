Kaç saat oruç tutacağız 2020? İlk sahur saati ve ilk iftar saati kaç? Diyanet duyurdu

24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. 1 Aylık bir süreç olan Ramazan ayına ait imsakiye 2020 de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiyede ilk sahur saati e ilk iftar saati merak konusu oldu. Peki bu yıl kaç saat oruç tutuacağız 2020? İşte Ramazan 2020 imsakiyesi ve ilk sahur - iftar saati...

KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ 2020?

Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da 15 buçuk saat oruç tutulacak.

Ramazan ayının son günü ise İstanbul'da toplam 16 saat 48 dakika oruç tutulacak.

İLK SAHUR SAATİ 2020 İSTANBUL

İlk sahur saati 2020 İstanbul :04:29

İLK İFTAR SAATİ 2020 İSTANBUL

İlk iftar saati 2020 İstanbul :20:00

İLK SAHUR SAATİ 2020 ANKARA

İlk sahur saati 2020 Ankara: 04:18

İLK İFTAR SAATİ 2020 ANKARA

İlk iftar saati 2020 Ankara 19:43

İLK SAHUR SAATİ 2020 İZMİR

İlk sahur saati 2020 İzmir: 04:46

İLK İFTAR SAATİ 2020 İZMİR

İlk iftar saati 2020 İzmir: 20:03

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