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04.05.2020 - 18:47 | | DHA

Kaçak avladılar! Yakalanınca cezası ağır oldu: 3 kişiye...

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'nde usulsüz yöntemlerle yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye toplam 32 bin 683 TL para cezası uygulandı.

Kaçak avladılar! Yakalanınca cezası ağır oldu: 3 kişiye...

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'nde usulsüz yöntemlerle yasa dışı balık avlandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, gölette şişme botla balık avlayan 3 kişiyi yakaladı. Düzce'den Bolu'ya geldiği tespit edilen 3 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan göl, dere, baraj gibi alanlarda yapılan her türlü balığın, her türlü yöntemle avlanması faaliyetlerinin pandemi süresince bir daha ki emre kadar durdurulması kararına muhalefet etmekten 9 bin 450 TL, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 15 bin TL,  Dönem Dışı Avlanmak suçundan 5 bin 100 TL ve Karayolları ve Trafik Kanununa Muhalefet suçundan 3 bin 133 TL olmak üzere toplam 32 bin 683 TL para cezası uygulandı.

Kaçak avladılar Yakalanınca cezası ağır oldu: 3 kişiye...

Jandarma ekipleri ayrıca, 1 adet şişme bot, piyasa değeri yaklaşık 4 bin TL olan 200 kilogram sazan balığı ve 2 bin metre balık ağına el koydu. 

 

Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlı villasında 'kaçak yapı' soruşturması tamamlandıMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum'da satın alınan villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yapılmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Özdil'in villasının birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142,5 metrekare olan yapının, kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi. Villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirleyen ekipler ardından da bugün villaya giderek inceleme yaptı.
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