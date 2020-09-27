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27.09.2020 - 11:17 | | DHA

Kaçak define kazısında akımına kapılarak öldü!

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde tarlada kaçak define kazısı yapan 6 kişiden Yusuf Ziya K., kullandığı boruların yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak öldü. Diğer 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçak define kazısında akımına kapılarak öldü!

Olay, Kadınhanı ilçesi Kökez Mahallesi Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre define bulmak için demir borularla kazı yapan Yusuf Ziya K. (34), ağabeyi Adnan K. (39) ve beraberindeki Hüseyin D. Veysel E., Mustafa H., Hasan Ş. bir boşluğa rast geldiklerinde demir boruları çıkardı.

Bu sırada Yusuf Ziya K., kazı yaptıkları yerin üstünde bulunan yüksek gerilim hattına elindeki boruların temas etmesiyle akıma kapılarak ağır yaralandı. Şüpheliler, Yusuf Ziya ve ağabeyi Adnan K.'yi yakında bulunan Sarayönü Devlet Hastanesi önüne bırakıp kaçtı. Yusuf Ziya K.'nin burada yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri, olaya karışan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma şüpheliler hakkında 2863 sayılı 'Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlattı.

 

 

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