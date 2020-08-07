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07.08.2020 - 09:27 | | DHA

Kaçak göçmenler paraları bitince Diyarbakır'da otogarda kaldı

Afganistan ve Pakistan'dan insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen, 150 kaçak göçmen, paraları bitince Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kaldı. Göçmenler burada yaşam mücadelesi veriyor.

Kaçak göçmenler paraları bitince Diyarbakır'da otogarda kaldı

Ülkelerinde yaşadıkları zorluklar nedeniyle kaçan Afganistanlı ve Pakistanlı göçmenler, insan kaçakçıları ile anlaşarak 300 ile 700 dolar arasında değişen ücretler karşılığında yasa dışı yollarla Türkiye'ye getiriliyor. İstanbul ve Avrupa'ya gitme hayali ile ülkelerinden ayrılan, aralarında çocukların da bulunduğu 150 kişilik göçmen grubunun bu hayali, günlerce yapılan yaya yolculuk sonrası Diyarbakır'da son buldu. Paraları biten ve otobüslerin de almadığı grup, Şanlıurfa-Diyarbakır yolundaki Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne sığındı. Yaşam alanları otogar bahçesi olan göçmenlerin yemek ihtiyacı, terminal çalışanları tarafından karşılanıyor. Zor koşullarda terminalde yaşamlarını sürdürmeye çalışan göçmenlerin çoğunun maskesiz dolaştığı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

Kaçak göçmenler paraları bitince Diyarbakırda otogarda kaldı

'EVDEN ÇIKTIĞIMIZDAN BU YANA 2 AY GEÇTİ'

Kaçak göçmenlerden Afganistanlı Abdülcelil İsar (25), zorluk içinde yaşadıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi değil. Afganistan'da da hayat zor. Afganistan'da iş sıkıntısı ve savaş var. Köylerde yaşamak gerçekten zor. Devlet adamı olursan eğer pek fazla yaşatmıyorlar. 'Devlete çalışmayacaksın' diyorlar. Başka yerde de iş yok. Evden çıktığımızdan bu yana 2 ay geçti. Ramazan Bayramı'ndan 10 gün sonra çıktık yola. 3-4 gündür Diyarbakır'dayız. Buradan da İstanbul'a gitmek niyetindeyiz" dedi.

 

Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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