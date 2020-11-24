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24.11.2020 - 10:11 | | DHA

Kaçak hafriyatlar mahalleliyi isyan ettirdi

Arnavutköy Ömerli Mahallesi'ndeki fabrikalar ve evlerin olduğu bölgeye kaçak şekilde dökülen hafriyat ve molozlar mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Hafriyat döküm sahasına gitmek yerine fabrikaların ve evlerin bulunduğu araziye her gün onlarca kamyondan, çevredeki güvenlik kameralarına aldırış etmeden hafriyat ve moloz yığınları dökülüyor. Özellikle gece saatlerinde kaçak döküm yapıldığını söyleyerek duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, "Kaçak döküm yapan sürücüler, güvenlik kameralarının yönünü değiştiriyorlar" dedi.

Kaçak hafriyatlar mahalleliyi isyan ettirdi

KAÇAK DÖKÜMLE GELEN ÇEVRE FELAKETİ

Bolluca ve İmrahor'daki hafriyat döküm sahalarına gitmek yerine Ömerli Mahallesi'ndeki fabrikalar ve evlerin bulunduğu bölgeye kamyonlardan moloz ve inşaat atıkları dökülmesi mahalleliyi isyan ettirdi. Kaçak döküm yapan kişiler, gece saatlerini tercih ediyor. Kimsenin olmadığı saatlerde gözetmen kılavuz dedikleri kişiler eşliğinde Ömerli Mahallesi'ndeki fabrikaların olduğu bölgeye gelen hafriyat kamyonu sürücüleri iddiaya göre, fabrika sahipleri ve mahalle sakinlerinin güvenlik amacıyla bazı direklere kurdurduğu kameraların yönlerini değiştirerek hafriyat dökümü yapan araçların plakalarının görüntülenmesini de engelliyor.

MAHALLELİ ŞİKAYET ETMEYE KORKUYOR

İnşaat molozlarının Ömerli Mahallesi'ndeki fabrikaların bulunduğu bölgeye ve mahalleye 200 metre yakınlıktaki yollara döküldüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Zafer Kara; "Buraya kaçak bir şekilde hafriyat dökenler geceleri geliyor. Hafriyat kamyonunun önünde bir gözetmen araç oluyor genelde. Yollara koyulan güvenlik kameralarının yönlerini değiştiriyorlar. Burada fabrikalar var, fabrikaların güvenlik görevlileri var ancak kaçak döküm yapanları yardıkları zaman can güvenliklerinden endişe ediyorlar. Döküm yapılırken görüntülendikleri takdirde 120 bin lira cezası var. Normalde Bolluca'daki döküm sahasına gitmeleri gereken bu hafriyat kamyonları, oraya gitmek yerine bedavadan buraya döküp kaçıyorlar" dedi.

Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
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