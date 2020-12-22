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22.12.2020 - 10:16 | | İHA

Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı!

Aydın'ın Çine ilçesinde kaçak kazı yapan biri tarla sahibi olmak üzere 5 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta sonu Korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Elderesi Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen bölgeye operasyon yapan jandarma ekipleri Elderesi ve İbrahim Kavağı Mahallerinde ikamet eden M.D., R.D., M.D., M.A.M. ve tarla sahibi M.A.U.'yu kaçak kazı yaparken yakaladı. Jandarma tarafından kazıda kullanılan malzemelere el konurken, 5 kişi gözaltına alındı.

Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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