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09.11.2020 - 16:29 | | DHA

Kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı!

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde ‘Roma Yerleşimi ve Nekropolü’ olarak tescilli sit alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede serbest bırakılan şüphelilere ayrıca maske takmadıkları için toplam 5 bin 400 lira ceza uygulandı.

Kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı!

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesi Karageyikli Mahallesi Akçaören mevkisinde bulunan ‘Roma Yerleşimi ve Nekropolü’ olarak tescilli birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Jandarma ekiplerin, bölgeye giderek 6 şüpheliyi, kazı yaptıkları sırada yakaladı. Şüphelilerin 3 metre eninde, 5 metre derinliğinde çukur kazdıkları belirlenirken, kazı yerinde hilti, jeneratör ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları için 900’er liradan toplam 5 bin 400 lira ceza uygulandı. Soruşturma sürüyor.

 

 

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