Kaçak kazıdaki dinamit sonu olmuştu! 3 çocuk babası toprağa verildi

Olay, dün Melikgazi Yeşilyurt Mahallesi Kuşluk tepesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Talip Şişik, 3 arkadaşı ile birlikte define aramak için arazide kaçak kazı yaparken, kullandıkları dinamit patladı. Patlama sonrası Talip Şişik, olay yerinde hayatını kaybederken, A.E. ise yaralandı. Diğer 2 kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.E. ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Talip Şişik'in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Talip Şişik'in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine götürüldü. Düzenlenen törenin ardından Şişik'in cenazesi, Karlıoluk Mahallesi'nde toprağa verildi.