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13.09.2020 - 12:15 | | DHA

Kaçak kazıdaki dinamit sonu olmuştu! 3 çocuk babası toprağa verildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesince kaçak kazı sırasında kullanılan dinamitin patlaması sonucu ölen 3 çocuk babası Talip Şişik (50), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Kaçak kazıdaki dinamit sonu olmuştu! 3 çocuk babası toprağa verildi

Olay, dün Melikgazi Yeşilyurt Mahallesi Kuşluk tepesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Talip Şişik, 3 arkadaşı ile birlikte define aramak için arazide kaçak kazı yaparken, kullandıkları dinamit patladı. Patlama sonrası Talip Şişik, olay yerinde hayatını kaybederken, A.E. ise yaralandı. Diğer 2 kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.E. ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Talip Şişik'in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Talip Şişik'in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine götürüldü. Düzenlenen törenin ardından Şişik'in cenazesi, Karlıoluk Mahallesi'nde toprağa verildi.

 

Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'taGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Kaş'ta. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılan Bakan Akar burada gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi. Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı da bugün Meis Adası'nda olacak.
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