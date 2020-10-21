21.10.2020 - 17:01 | | DHA
Kaçak kazıya jandarmadan dronla suçüstü
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, birinci derece sit alanında kaçak kazı yaptıkları dronla tespit edilen 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek'te birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeyi dronla tarayan ekipler, 5 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Ö., M.Ö., M.A., K.Y. ve F.T.'yi suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada ise 1 karot delme cihazı, 10 delme cihazı aparatı, 2 kazma, 3 kürek ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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