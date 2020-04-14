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14.04.2020 - 13:34 | | İHA

Kaçak tıraşa şok baskın! Amcamın oğlu memlekete gidecekler

İstanbul'da corona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir erkek kuaförünün faaliyet halinde olduğunu öğrenen polisler baskın yaptı. Tıraş yapan berber, müşterileri için “amcamın oğlu memlekete gidecekler” dese de cezadan kaçamadı.

Kaçak tıraşa şok baskın! Amcamın oğlu memlekete gidecekler

Beylikdüzü Gürpınar’da korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle kapalı olması gereken bir erkek kuaförünün açık olduğu ihbarını alan Beylikdüzü polis ekipleri baskın yaptı. Sandalyede bir genci tıraş ederken, bir müşterisini de bekletirken yakalanan Ş.A’ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, iş yeri kapatıldı.

Polisleri görünce şok olan berber ise müşterileri için “amcamın oğlu memlekete gidecekler” dese de cezadan kaçamadı.

 

 

Vatandaşlara yedireceklerdi! Tam 200 kilo...Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, zabıta ekiplerince bir iş yerine yapılan denetimde yaklaşık 200 kilo kaçak et ele geçirildi.
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