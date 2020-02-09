Kaçakçılık çetesinin deposundan çıktı

Dikkati çekmemek için sokakları süpüren ekipler, depodan Irak, İran ve Suriye’ye ilaç kaçırılacağını belirleyince baskın yaptı. Depoda ele geçen 212 bin 568 paket ilacın çoğunun Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’deki Suriyelilere ücretsiz verildiği tespit edildi. Ele geçen ilaçlar arasında, tedavi gören kişiler adına yazılan ama hastaların haberdar olmadığı ilaçlar olduğu da belirlendi.

Yasa dışı yöntemlerle reçete düzenleterek elde ettikleri ilaçlarla SGK’yı milyonlarca lira zarara uğratan şebekenin “Sildenafil” katkılı yasa dışı üretilen, sağlığa zararlı cinsel içerikli hapları da depoladığı belirlendi. Depo bekçisi M.E. gözaltına alındı.



