Ä°stanbul Esenler'de yaÅŸayan Suriyeli ailenin 12 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± F.Y., 3 Ocak gÃ¼nÃ¼ kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. Polise baÅŸvuran Ã§ocuÄŸun yakÄ±nlarÄ± Ã§ocuÄŸun kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaÃ§Ä±ran kiÅŸilerin kendilerinden 8 bin dolar fidye istediÄŸini, fidyeyi vermedikleri taktirde de bÃ¶breklerini satmakla tehdit ettiklerini anlattÄ±. Yine Ã§ocuÄŸun yakÄ±nÄ± polise verdiÄŸi ifadesinde fidyecilerin Ã§ocuÄŸun baÅŸÄ±na poÅŸet geÃ§irilmiÅŸ ve elleri arkadan baÄŸlÄ± resimlerini internette gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yledi. Â Â

YERÄ° TESPÄ°T EDÄ°LÄ°P KURTARILDIÂ



Olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan polis ekipleri Ã§ocuÄŸun Pendik'te boÅŸ bir evde tutulduÄŸunu belirledi. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu , Pendik Â Ã‡am Ã‡eÅŸme Mahallesi'nde Â elleri arkadan baÄŸlÄ± halde bulunarak Â kurtardÄ±.

Â F.Y. adlÄ± Ã§ocuÄŸu kaÃ§Ä±ran Suriye uyruklu 3 kiÅŸi yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan Ã¼st aramasÄ±nda ÅŸÃ¼phelilerden birinin Ã¼zerinde bulunan bÄ±Ã§akta ele geÃ§irildi. Olayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler bugÃ¼n adliyeye sevk edildi. Â Â