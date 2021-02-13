Kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Aden Körfezi’nde alınan uluslararası düzeydeki askeri önlemlerle deniz haydutlarının yeni hareket alanı Atlas Okyanusu’nun Batı Afrika kıyıları olmuştu. 23 Ocak’ta Nijerya’dan aldığı yükü Güney Afrika’ya götüren Liberya bayraklı M/V Mozart isimli gemi, karadan 200 deniz mili açıktayken baskına uğramıştı. Dört deniz haydudu uzun namlulu silahlarla çıktıkları gemide Azeri ikinci çarkçı Farman İsmayilov’u öldürürken 15 Türk mürettebatı kaçırmıştı. Nijerya’nın tropik ormanlarındaki silahlı güçlerin operasyon yapamayacak kadar sarp bir coğrafyada tutulan Türk denizciler için ilk iletişim 28 Ocak’ta kurulurken kurtarma çalışmalarına başlanmıştı. Borealis Denizcilik’in Almanya Hamburg ofisinin yürüttüğü çalışmalar dün başarıyla sonuçlandı. Türkiye saatiyle 16.00 sıralarında Türk denizcilerin teslim alındığı bilgisine ulaşıldı. 21 gündür deniz haydutlarının elinde olan Türk denizcilerin hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve sorunsuz şekilde teslim alındıkları öğrenildi. Nijerya’nın başkenti Port Harcourt’ta güvenli bir yerde tutulan denizcilerin 2-3 güne kadar önce İstanbul’a getirileceği daha sonra da memleketlerine gönderileceği öğrenildi. Sadece Türkiye’nin değil dünya deniz ticaret sektörünün heyecanla izlediği 21 günlük operasyon kamuoyuna Milliyet tarafından duyurulmuştu.

‘Kaptanla görüşüldü’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gemi şirketinin varılan mutabakat gereği kaçırılan vatandaşları başkent Abuja’ya getireceğini ve vatandaşların buradan THY ile Türkiye’ye getirileceğini söyledi. Türkiye’nin Abuja Büyükelçisinin kaptanla görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Geminin sahibi olan şirkete özellikle teşekkür eden Çavuşoğlu, “İyi bir iş birliği oldu. Hem vatandaşlarımızın gemide çalışmasına aracılık eden Türk şirkete hem de İngiliz şirkete titizlik ve gizlilik içinde bu süreci yürüttükleri için teşekkür ediyorum” dedi.