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20.02.2021 - 15:55 | | DHA

Kaçış 5 kilometre sürdü! Kimlikleri ortaya çıktı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, polisi görünce de kaçmaya çalışan Osman A. ve Abdulkadir E. yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. İkili, asker kaçağı oldukları için kaçtıklarını söyledi. Şüphelilerden Osman A. da “Asker kaçağıyım. Polisi görünce korktum, geri geri gitmeye başladım. Zaten evden yeni çıkmıştım. Kaçamadan yakalandık” diye konuştu.

Kaçış 5 kilometre sürdü! Kimlikleri ortaya çıktı

Bursa Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde devriye görevi yapan Motosikletli Yunus Timleri, 16 AGJ 528 plakalı otomobilin, kendilerini görünce geri giderek kaçmaya başladığını fark etti. Ekipler, kaçan otomobili yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonunda Şirinevler Caddesi üzerinde kıstırıp, yakaladı. Sürücü Osman A. (23) ile beraberindeki arkadaşı Abdulkadir E.’nin (24) izin belgeleri olmadığı belirlendi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu.

Kaçış 5 kilometre sürdü Kimlikleri ortaya çıktı

'ASKER KAÇAĞI OLDUĞUM İÇİN KAÇTIM'

Şüphelilerden Abdulkadir E., “Asker kaçağı olduğumuz için kaçtık. 200 kilometre kaçtık. Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Uyuşturucuyu kullanıyoruz, satmıyoruz” dedi. Osman A. da “Asker kaçağıyım. Polisi görünce korktum, geri geri gitmeye başladım. Zaten evden yeni çıkmıştım. Kaçamadan yakalandık” diye konuştu.

6 BİN 300 LİRA CEZA YAZILDI

Osman A. ve Abdulkadir E.’ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü.

Kaçış 5 kilometre sürdü Kimlikleri ortaya çıktı

 

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