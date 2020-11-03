03.11.2020 - 20:09 | | AA
Kaçış devam ediyor! 3 terörist teslim oldu
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 21 yıldır terör örgütünde bulunan teröristin de aralarında olduğu 3 örgüt mensubunun Şırnak'ta ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütünden kaçışın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
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