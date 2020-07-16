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16.07.2020 - 16:58 | | AA

'Kaçma ihtimalim yok' diyerek tahliye isteyen mahrem imama ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasında "A" vasfında görev aldığı ve yurt dışına kaçmak isteyen örgüt üyelerine sahte kimlik temin ettiği belirtilen Ümit Horzum'un yargılanmasına devam edildi.

'Kaçma ihtimalim yok' diyerek tahliye isteyen mahrem imama ret

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Horzum ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans bağlantısı kurulurken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, 10 Aralık 2019'daki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti ve Horzum'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebini yineledi. Ayrıca Horzum'un, tutukluluk halinin de devamı talep edildi.

Beyanda bulunan sanık avukatı ise müvekkili hakkında halen açık halde soruşturma dosyası bulunduğunu, akıbetinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sorulması gerektiğini belirtti ve bu işlemden sonra esasa ilişkin savunma yapacaklarını ifade etti.

Diyecekleri sorulan sanık Horzum, 2 yıldır tutuklu bulunduğunu, tutuklama tedbirinin kendisi için ağır olduğunu dile getirerek tahliye talebinde bulundu.

Yurt dışına çıkmak üzere gittiği Edirne'de gözaltına alınarak tutuklandığını hatırlatan Horzum, "Edirne'ye gitmiş olmam benim için bir hataydı. Bir daha Edirne değil, Trakya'ya, hatta sahil beldelerine bile gitmem. Yurt dışına kaçma ihtimalim yok, zaten ilk seferde bir sürü para aldılar benden. Şu an tahliye edilsem bunun için param da yok." diye konuştu.

Müzakere arasının ardından ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, Horzum hakkında soruşturma dosyası bulunup bulunmadığının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 22 Eylül'de devam edilecek.

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