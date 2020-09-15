Kademeli mesai için çalışıyoruz

Çatalca Muratbey Mahallesi’nde ayçiçeği hasadına katılan Yerlikaya, İstanbul’da kademelendirilmiş mesai çalışmalarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“Çalışıyoruz. Büyük bir heyecanla, azimle çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimizin her yerinde en etkin şekilde alınması, alınan koruma tedbirlerinin en güzel şekilde gerçekleşmesi noktasında valilik, büyükşehir, belediyelerimiz, kaymakamlarımız, meslek odalarımız, kolluk güçlerimiz hep birlikte çalışıyoruz. Sanayi odamız, ticaret odamız, bütün mesleki odalarla istişare halindeyiz. Büyükşehirle geçen hafta toplandık. Çarşamba günü tekrar toplanacağız büyükşehir belediyesiyle. Öyle kararlar alacağız ki konsensus, ortak akıl, istişareyle... İstanbul’un metropol duruşuna yakışır, mesai saatlerinde sadece beyaz, mavi yakalılar değil, sadece kamu değil, özel hep beraber aynı yol, aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak, bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda bunu açıklayacağız, paylaşacağız, çok yakın zamanda.”

Milliyet, İstanbul Valiliği’nin mesai saati düzenlemesi hazırlığını dün kamuoyuna duyurmuştu.

Toplu taşımada yoğunluk

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarında yine yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar otobüs, metrobüs ve tramvayda sosyal mesafeyi

koruyamadıklarını ve koronavirüs nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti.