Kades açılımı nedir? Kades uygulaması nasıl kullanılır?

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bilgilendirme broşürü dağıtarak kadınlara karanfil verdi. Son dakika haberleri arasına giren KADES uygulaması birçok vatandaşı meraklandırdı. Peki KADES nedir, nasıl kullanılıyor? İşte KADES hakkında merak edilenler...

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 25 Kasım

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür.

BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun: "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra boğazlanıp dövülerek vahşice öldürüldüler.

KADES NEDİR?

Kadın Destek Uygulaması (KADES)

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.



KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.



Bakan Soylu, KADES uygulamasıyla kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi ve acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Tamamen yerli ve milli bir yazılıma sahip KADES'in 24 Mart'tan itibaren test aşamasında olduğuna işaret eden Soylu, "Bu uygulama sayesinde kadınlarımızın herhangi bir tehdit anında bir dokunuşla, en hızlı şekilde kolluk birimlerimize ulaşarak yardım almaları sağlanmaktadır." dedi.



Uygulamayı 24 bin 584 kişi indirdi.Uygulamanın çalışma şeklini anlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Aslında mart ayından itibaren pilot uygulama olarak açık bulunan KADES uygulaması, bugüne kadar 24 bin 584 kişi tarafından indirilmiştir. Acil durumla karşı karşıya kalan 31 kadın tarafından ihbarda bulunulmuş ve alınan ihbarlara karşı gerekli müdahale yapılmıştır. Polis sorumluluk bölgesindeki vakalarda ihbar alındıktan sonra olaya müdahale süresi ortalama 5 dakikadır."

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili aldıkları tedbirlerin KADES ile sınırlı olmadığını belirterek, merkezde ve taşrada aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birimleri kurulduğuna değindi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) emniyet birimleri ile irtibatı sağlamak üzere polis memurlarının bulunduğunu anlatan Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 19 Nisan 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının pilot illerde devam ettiğine dikkati çekti.



Bakan Soylu, şunları ifade etti:



"2018 yılının ilk 4 ayında 6284 sayılı Kanun kapsamında 51 bin 361 kadının müracaatı alınmış, 27 bin 400 şiddet mağduru kadın hakkında koruyucu tedbir, 37 bin 147 şiddet uygulayan erkek hakkında ise önleyici tedbir kararı verilmiştir. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı konukevlerine yerleştirilmek üzere kadına ve beraberindeki çocuğa yönelik olarak 5 bin 517 barınma yeri tedbir kararı alınmıştır. Toplumsal farkındalığın ve başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere devlet kurumlarına olan güvenin arttırılması, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlanlaştırılması, personele yönelik verilen eğitimler ile 6284 sayılı Kanun kapsamında polis ve jandarmamız tarafından zamanında ve etkin koruyucu/önleyici tedbirlerin alınması sonucunda 2017 yılı ile 2018 yılının ilk 4 ayı mukayese edildiğinde polis sorumluluk bölgesinde, şiddet kaynaklı kadın ölümlerinde yüzde 39 azalma olduğu görülmüştür. Çalışmalarımızın olumlu netice vermesi umut verici olmakla birlikte kadına şiddet tamamen ortadan kalkmadan elbetteki hiçbir istatistik bizim için memnuniyet verici olmayacaktır."



Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen konferans ve eğitimler hakkında bilgi veren Soylu, bu sorunun toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla çözülebileceğini vurguladı.

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