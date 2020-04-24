Kadıköy Posta Kodu Nedir? İstanbul Kadıköy Mahallelerinin Posta Kodları

Kadıköy, İstanbul'un en önemli semtleri arasında yer almaktadır. O yüzden sürekli farklı amaçlar doğrultusunda iletişim gerçekleşir. Bu iletişim için Kadıköy ve mahalleleri adına posta kodları öğrenerek işlem yapabilirsiniz.



Kadıköy Posta Kodu



Kadıköy posta kodu 34744 olarak bilinmektedir. Kadıköy kendi posta kodu ile beraber ilçeye güvenli şekilde de rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Gerekli posta gönderme ve diğer işlemler için değerlendirmeniz mümkün.



İstanbul Kadıköy Mahalleleri Posta Kodları



İstanbul'un pek çok semtinde olduğu gibi Kadıköy'ün farklı mahalleleri için de posta kodları yer almaktadır.



- Bostancı Mahallesi = 34744,

- Caddebostan Mahallesi = 34728,

- Caferağa Mahallesi = 34710,

- Eğitim Mahallesi = 34722,

- Erenköy Mahallesi = 34728,

- Fenerbahçe Mahallesi = 34726,

- Fikirtepe Mahallesi = 34720,



Bu gibi farklı mahalleleri için Kadıköy adına posta kodlarını kullanarak işlem yapabilirsiniz.