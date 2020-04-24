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24.04.2020 - 17:47 |

Kadıköy Posta Kodu Nedir? İstanbul Kadıköy Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul'un farklı semtlerinde olduğu gibi Kadıköy için de ayrı bir posta kodu bulunmaktadır. Böylece tamamen güvenli şekilde posta yollayabilir ya da değişik amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. Peki, Kadıköy posta kodu nedir? İstanbul Kadıköy mahallelerinin posta kodları hakkında bilinmesi gerekenler.

Kadıköy Posta Kodu Nedir? İstanbul Kadıköy Mahallelerinin Posta Kodları

Kadıköy, İstanbul'un en önemli semtleri arasında yer almaktadır. O yüzden sürekli farklı amaçlar doğrultusunda iletişim gerçekleşir. Bu iletişim için Kadıköy ve mahalleleri adına posta kodları öğrenerek işlem yapabilirsiniz.

Kadıköy Posta Kodu

Kadıköy posta kodu 34744 olarak bilinmektedir. Kadıköy kendi posta kodu ile beraber ilçeye güvenli şekilde de rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Gerekli posta gönderme ve diğer işlemler için değerlendirmeniz mümkün.

İstanbul Kadıköy Mahalleleri Posta Kodları

İstanbul'un pek çok semtinde olduğu gibi Kadıköy'ün farklı mahalleleri için de posta kodları yer almaktadır.

- Bostancı Mahallesi = 34744,
- Caddebostan Mahallesi = 34728,
- Caferağa Mahallesi = 34710,
- Eğitim Mahallesi = 34722,
- Erenköy Mahallesi = 34728,
- Fenerbahçe Mahallesi = 34726,
- Fikirtepe Mahallesi = 34720,

Bu gibi farklı mahalleleri için Kadıköy adına posta kodlarını kullanarak işlem yapabilirsiniz.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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