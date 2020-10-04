Kadıköy ve Üsküdar'da evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Kadıköy ve Üsküdar'da geçtiğimiz ay içinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, hırsızların görüntüsüne ulaştı. İki ayrı evden hırsızlık olayını aynı kişilerin yaptığını tespit etti. Şüphelilerin girdikleri evden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet, ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen dört şüpheli 29 Eylül Salı günü gözaltına alındı. Polisin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden Ben Ö. (19)'nun 2, Ahmet İ. A. (29) 'un 20, , Emirhan D. (18)'nin 2 Metin B. (49)'un 23 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan maskeli ve güneş gözlüklü şüphelilerin hırsızlık yaptıkları bir evin apartmanına girdikleri ve çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin rahat halleri dikkat çekerken, bir şüphelinin yukarı çıktığı diğer bir şüphelinin ise aşağıda kalarak etrafı gözetledikten sonra yukarı çıktığı görüldü.