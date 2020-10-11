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11.10.2020 - 14:45 | | DHA

Kadıköy'de 16 lüks araç... İzleyenler inanamadı!

Kadıköy'de 8 ay içinde 16 lüks aracın içerisinden oto teybi, direksiyon simidi, navigasyon, hayalet ekran ve klima takımı gibi otomobil aksesuarlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların araçlarda yaptıkları hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Kadıköy'de 2 Ocak ile 15 Ağustos tarihleri arasında lüks araçların içerisinden oto teybi, direksiyon simidi, navigasyon, hayalet ekran, klima takımı, sunroof gibi oto aksesuarlarının çalınması sonucu meydana gelen 16 ayrı hırsızlık olayının failleriyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri elde edilen güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek yapılan detaylı araştırmalar sonucunda bahse konu olayları Süleyman Ç., Eren Y. ve Durmuş T. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti.

2 ŞÜPHELİ BAŞKA SUÇTAN DAHA ÖNCEDEN TUTUKLANDI

Durmuş T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, "Otodan hırsızlıkö suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Süleyman Ç. ve Eren Y. isimli şüphelilerin ise daha önceden işledikleri farklı suçlardan yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kadıköyde 16 lüks araç... İzleyenler inanamadı

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli bir şahsın lüks bir otomobilin yanına gelerek cama yumruk attığı, camın kırılmasının ardından da aracın içerisinden oto aksesuarını çaldığı görüldü. Şüphelilerin direksiyon çalarak olay yerinden koşa koşa uzaklaştığı anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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